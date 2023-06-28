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    • 28.06.2023 16:35
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    İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına Türkike'den tepki: Lanetliyoruz

    NATO zirvesi öncesinde, İsveç polisi Kurban Bayramı'nda skandal bir karar aldı. İsveç polisi, ülkede bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyenlere izin verildiğini açıkladı. Skandal sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kur’an-ı Kerim yakılmasına Türkiye’den tepkiler

    İsveç polisi Kurban Bayramı'nda skandal bir karar aldı. İsveç polisi, ülkede bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyenlere izin verildiğini açıkladı. Skandal sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına Türkike'den tepki: Lanetliyoruz
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