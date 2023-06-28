Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye, Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu üyeliğine seçildi

Türkiye Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Kurulu'na bir kez daha iki yıllığına üye olarak seçildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IOC Yürütme Kurulu seçimleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

IOC'ye üye 150 ülkeden 116'sının hazır bulunduğu ve oy kullandığı seçimler sonucunda Türkiye, Birinci Seçim grubundan Yürütme Kuruluna 2023-2025 dönemi için iki yıllığına yeniden üye oldu.

Açıklamada, "Türkiye'nin 40 üyeden oluşan Yürütme Konseyi'ne bir kez daha seçilmesi, ülkemizin UNESCO/IOC bünyesinde yürütülen çalışmalara etkin biçimde sağladığı katkıların bir sonucu ve aynı zamanda ülkemizin denizcilik alanında küresel düzeydeki güçlü konumunun bir göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistem hizmetlerinin sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi, okyanuslar ile denizlerle ilgili zararlar bağlamında erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve okyanus bilimlerine dair küresel bilgi düzeyinin artırılması yönündeki UNESCO/IOC hedeflerine ulaşması için çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

1960'da kurulan IOC, uluslararası işbirliği yoluyla okyanusların, kıyıların ve deniz ekosistemlerinin yönetimini anlamak ve iyileştirmek için faaliyetler yürütüyor.