Kadıköy'de park halindeki araca otomobil çarptı sürücüler yaralandı

İddiaya göre, Maltepe istikametine seyir halinde bulunan E.Y.'nin kullandığı 34 BUL 051 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde olan N.A.'ya ait 34 EKE 020 plakalı otomobile çarptı.