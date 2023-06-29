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    • 29.06.2023 08:37
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    Kadıköy'de park halindeki araca otomobil çarptı sürücüler yaralandı

    Son dakika haberleri... Kadıköy, Caddebostan sahil yolunda spor yapmak için park eden sürücünün kullandığı otomobile, seyir halindeki otomobil çarptı.

    Park halindeki araca otomobil çarptı sürücüler yaralandı

    Kaza, saat 05.30 sıralarında Kadıköy Caddebostan sahil yolu üzerinde meydana geldi.

    İddiaya göre, Maltepe istikametine seyir halinde bulunan E.Y.'nin kullandığı 34 BUL 051 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde olan N.A.'ya ait 34 EKE 020 plakalı otomobile çarptı.

    Kazada, çarpan otomobilin sürücüsü E.Y. ve park halindeki otomobilde bulunan N. A. yaralandı. Spor yapmak için sahil yoluna geldiği öğrenilen N.A., talihsiz kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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