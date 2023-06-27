Milli Savunma Bakanı Güler ve komuta kademesinden Mehmetçik'e bayram ziyareti

Bakan Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerdeki konuşmalarında, şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiği bir dönemden geçildiğini belirtti. Bu hassas dönemde terörle mücadelenin yanı sıra hudut güvenliğinin personel sayısı ve teknoloji bakımından en yoğun, en kapsamlı tedbirlerle sağlandığını ifade eden Güler, "Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik faaliyetlerimiz de başarıyla sürdürülmektedir. Başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan'da, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek verilmekte, küresel ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlanmaktadır" diye konuştu.

'BU YÖNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ, BUNDAN SONRA DA SÜRDÜRÜLECEKTİR'

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın köklü tarihi, yetenekli personeli ve üstün teknolojisiyle elde ettiği büyük başarılarla dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olduğunu belirten Bakan Güler, "Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayarak şanlı bayrağımızı dalgalandırmakta, eş zamanlı olarak katıldığı yoğun tatbikatlarla da her geçen gün gücünü pekiştirmektedir. Hedefimiz, Deniz Kuvvetlerimizi personeliyle, teknolojisiyle ve sahip olduğu imkanlarla dünyanın en kuvvetli deniz güçlerinden biri haline getirmektir. Bu yöndeki çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

KARARLILIK MESAJI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da elde ettiği büyük başarılarla Türkiye'nin gururu olmaya devam ettiğini ifade eden Güler, terörle mücadeledeki başarılarda büyük katkısı bulunan hava kuvvetlerinin üstlendiği uluslararası görevler ve insani yardım faaliyetleriyle de bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bakan Güler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma ve yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara Mehmetçiğin büyük katkısına vurgu yaparak, "Deprem haberinin alındığı ilk andan itibaren de bölgeye en hızlı şekilde yardım ekipleri ile ihtiyaç duyulan her türlü yardım malzemesinin ulaştırılması için hava köprüsü kurmuş, bölgeden vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmiştir" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerleri çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir şevk ve gayretle görevlerini icra etmeye devam edeceğini dile getiren Bakan Güler, sözlerinin sonunda muvazzaf ve emekli personelin, şehit yakınlarının, gazilerin ve güvenlik korucuları ile tüm milletin Kurban Bayramı'nı kutladı, şehitleri, ebediyete intikal eden gazileri, depremde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle yad etti.

Bakan Güler'in beraberindeki TSK komuta kademesi ile hava ve deniz birliklerindeki bayramlaşmasının ardından sınır hattına hareket ettiği, geceyi sıfır noktasında Mehmetçik ile geçirmeyi planladığı öğrenildi.