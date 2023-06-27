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    Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı! Çok sayıda partili değişim çağrısında bulundu

    Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuktan kalkmayınca hedef haline geldi. Kendisine destek verenlerin sayısı her gün biraz daha azaldı.

    Kılıç yarası

    Başkan Erdoğan'a karşı bir yenilgi daha alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğa yapıştı. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda partili, "Değişim" çağrısı yaptı. Ama Kemal Bey, tüm eleştirilere kulaklarını tıkadı. "Kaptan olarak gemiyi limana ulaştıracağım" açıklamasıyla herkese mesaj yolladı.

    İl başkanlarıdan da Kılıçdaroğlu'na tam destek çıkmadı. En son "İlke ve Demokrasi Hareketi" adıyla parti içinden bir grup toplandı. Parti Meclisi eski üyesi Örsan Öymen'in öncülüğündeki ekip Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yaptı. "CHP'de devrim gerçekleşmeli" ifadesini kullandı.



    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce "Değişimi konuşmanın tam zamanı" dedi. Ancak önceki gün çark etti.

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    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı! Çok sayıda partili değişim çağrısında bulundu
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