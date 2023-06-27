Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı! Çok sayıda partili değişim çağrısında bulundu

Başkan Erdoğan'a karşı bir yenilgi daha alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğa yapıştı. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda partili, "Değişim" çağrısı yaptı. Ama Kemal Bey, tüm eleştirilere kulaklarını tıkadı. "Kaptan olarak gemiyi limana ulaştıracağım" açıklamasıyla herkese mesaj yolladı.

İl başkanlarıdan da Kılıçdaroğlu'na tam destek çıkmadı. En son "İlke ve Demokrasi Hareketi" adıyla parti içinden bir grup toplandı. Parti Meclisi eski üyesi Örsan Öymen'in öncülüğündeki ekip Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yaptı. "CHP'de devrim gerçekleşmeli" ifadesini kullandı.