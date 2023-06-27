Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO uyarısı manşetleri süsledi!





UKRANYA İÇİN KOPENHAG ZİRVESİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Kopenhag'da "Ukrayna barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları toplantısı yapıldı. 15 ülke temsilcisinin yer aldığı toplantıya, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı. İki gün süren toplantılarda, Ukrayna'daki son durum ele alındı. Bundan sonraki süreçle ilgili görüşler paylaşıldı.

İFTİRALARA SERT TEPKİ

İngiliz haber ajansı Reuters, NATO Liderler Zirvesi öncesi Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef aldı. Daha önce Türkiye ofisi için Linkedin üzerinden bir iş ilanı açarak, 'Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını' duyuran Reuters, bu sefer de Bilal Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir" dedi.



MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU

Başkan Erdoğan, Yunanistan'da seçimi kazanan Başbakan Miçotakis'i kutladı. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.