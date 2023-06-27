Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO uyarısı manşetleri süsledi!

NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek zirveye odaklandı. Bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önceki gün bir görüşme yaptı.
Erdoğan, "Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiğini, ancak PKK/ PYD/YPG yanlılarının bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığını" hatırlattı. Kritik zirve ve Erdoğan'ın İsveç açıklaması, dünya basınında manşetlere çıktı. Uluslararası Haber ajansları görüşmeyi 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken pek çok gazete ve televizyon krtik NATO görüşmesine geniş yer ayırdı.
XINHUA: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği için PKK gösterilerine son vermeye çağırdı.
VOICE OF AMERICA: Görüşmenin ana maddesi, İsveç'in NATO üyeliği.
C NN YUNANİSTAN: Erdoğan'dan NATO'ya: İsveç, PKK destekçilerinin gösterilerini yasaklayacak.
AL ARABIYA: Erdoğan, İsveç'ten NATO üyelik sürecini değerlendirmek için PKK protestolarını durdurmasını istedi
JARUSALEM POST: Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılması için PKK'ya karşı harekete geçmesini istedi.
ŞARKU'L-EVSAT: Erdoğan'ın İsveç'in değişen terör yasasını uygulamadığını vurguladı.
UKRANYA İÇİN KOPENHAG ZİRVESİ
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Kopenhag'da "Ukrayna barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları toplantısı yapıldı. 15 ülke temsilcisinin yer aldığı toplantıya, Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı. İki gün süren toplantılarda, Ukrayna'daki son durum ele alındı. Bundan sonraki süreçle ilgili görüşler paylaşıldı.
İFTİRALARA SERT TEPKİ
İngiliz haber ajansı Reuters, NATO Liderler Zirvesi öncesi Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef aldı. Daha önce Türkiye ofisi için Linkedin üzerinden bir iş ilanı açarak, 'Erdoğan düşmanlığı yapabilecek birini aradığını' duyuran Reuters, bu sefer de Bilal Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir" dedi.
MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU
Başkan Erdoğan, Yunanistan'da seçimi kazanan Başbakan Miçotakis'i kutladı. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.