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    • 26.06.2023 16:12
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    • 26.06.2023 16:45
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    İzmir'deki pis koku ve sivrisinek kabusuna Tunç Soyer'den skandal savunma! AK Parti'den jet hızında yanıt

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve yatırım yapma konusunda sınıfta kaldı. Gerekli yatırımları yapmayan belediye yüzünden kentin üzerine önce pis koku ardından da sivrisinekler kabus gibi çöktü. Yıl içinde sulak alanlarda gerekli ilaçlama yapılmayınca kenti saldırgan ve yayılmacı bir tür olan ve ZİKA virüsü taşıyan Aedes türü sivrisinekler bastı.Çok sayıda vatandaşın büyükşehir belediyesine ilettiği şikayetler dururken Halk TV’de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaz aylarındaki kronik pis koku ve sivrisinek şikayetleri için akılalmaz bir savunma yaptı. Soyer, yaşanan durumu ‘troll saldırısı’ olarak nitelendirdi. Soyer’in açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan ise yanıt gecikmedi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Soyer’den pes dedirten savunma!

    CHP'li belediyelerin hizmet ve altyapı konusunda vatandaşlara çektirdiği eziyetler bitmek bilmiyor. İzmir'de pis koku yetmezmiş gibi bu yıl sivrisinek sorunu da hortladı. Sivrisineklerin üreme alanı olan sulak alanların yıl içinde düzenli bir şekilde ilaçlanmaması sonucu kent son derece saldırgan ve yayılmacı bir tür olan AEDES türü sivrisineklerien istilasına uğradı.

    ANNE ADAYLARINA UYARI

    Uzmanlar Aedes türü sivrisineklerin taşıdığı Zika Virüsünün anne rahmindeki bebeklerin beyin gelişimine olumsuz etki yaptığını belirterek anne adaylarını sivrisinek sokmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Sosyal medya üzerinden de çok sayıda siivrisinek şikayeti yapan vatandaşlar bulundukları mahallerde ilaçlama yapılmamasından yakındı.

    Tüm bunları görmezden gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Halk TV'de canlı olarak katıldığı programda skadal açıklamalarda bulundu. Soyer, sivrisinek ve pis koku şikayetlerini trol saldırısı olarak nitelendirdi.

        İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin iki büyük problemini görmezden gelmesi tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Halk TV'de katıldığı canlı yayında, İzmir'in koku sorunu dolayısıyla yaptığı açıklamalara sosyal medya adresinden tepki gösterdi.

        AK PARTİ'DEN SOYER'E TEPKİ

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e katıldığı canlı yayında konuyla ilgili soru sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Soyer'in gelen tepkilere trollük benzetmesi yapması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yayından kesit paylaşarak tepki gösterdi.

        Dağ, paylaşımına şu notu düştü: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmirli hemşehrilerimizin müşterek şikayeti olan yaz aylarındaki kronik koku ve sivrisinek meselelerini "Hayali" bir şekilde troll saldırısı olarak görüp yok sayarak bu konuyu savuşturmaya çalışmış. Sn. Tunç Soyer, İzmirlilerin en temel belediye hizmetlerinden yararlanamadığını düşüncesini "Troll" diyerek küçümsemeniz bir gaflet halidir.

        Hemşehrilerimiz sizden bu sorunları görmezden gelmenizi değil, meselelere kalıcı çözümler üretmenizi istemektedir. " dedi.

        VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

        Öte yandan Soyer'in troll açıklamalarına tepki gösteren çok sayıda İzmirli havaların giderek ısındığı şu günlerde sivrisinek istilası nedeniyle kapı pencere açamaz duruma geldiklerini belirtti. Vatandaşlar bir an önce belediye tarafından ilaçlama yapılmasını istedi.

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        Haberler Güncel İzmir'deki pis koku ve sivrisinek kabusuna Tunç Soyer'den skandal savunma! AK Parti'den jet hızında yanıt
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