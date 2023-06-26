İzmir'deki pis koku ve sivrisinek kabusuna Tunç Soyer'den skandal savunma! AK Parti'den jet hızında yanıt

CHP'li belediyelerin hizmet ve altyapı konusunda vatandaşlara çektirdiği eziyetler bitmek bilmiyor. İzmir'de pis koku yetmezmiş gibi bu yıl sivrisinek sorunu da hortladı. Sivrisineklerin üreme alanı olan sulak alanların yıl içinde düzenli bir şekilde ilaçlanmaması sonucu kent son derece saldırgan ve yayılmacı bir tür olan AEDES türü sivrisineklerien istilasına uğradı.
ANNE ADAYLARINA UYARI
Uzmanlar Aedes türü sivrisineklerin taşıdığı Zika Virüsünün anne rahmindeki bebeklerin beyin gelişimine olumsuz etki yaptığını belirterek anne adaylarını sivrisinek sokmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sosyal medya üzerinden de çok sayıda siivrisinek şikayeti yapan vatandaşlar bulundukları mahallerde ilaçlama yapılmamasından yakındı.
Tüm bunları görmezden gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Halk TV'de canlı olarak katıldığı programda skadal açıklamalarda bulundu. Soyer, sivrisinek ve pis koku şikayetlerini trol saldırısı olarak nitelendirdi.