Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’li mevkidaşı Antony Blinken görüşmesini konuşuyor! Fidan'ın o özelliğine dikkat çektiler
Dünya Londra'da gerçekleşen konferansta bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Antony Blinken'in görüşmesini konuşuyor. Dış basında F-16 satışları ve İsveç'in NATO'ya girişinin de yer aldığı 5 önemli konunun ele alındığı ifade edilirken Fidan'ın o özelliğine de dikkat çektiler.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla bir araya geldi.
Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen konferans bağlamında, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'la görüştü.
Bakan Fidan ayrıca, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla bir araya geldi.
Bakan Fidan'ın Londra ziyaretine dünyadan ilgi büyüktü. Blinken ile yapacakları görüşmede ikili meseleleri de alacaklarını bildiren Fidan, "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor." dedi.
Bakan Fidan, şöyle devam etti:
"Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ABD Başkanı (Joe) Biden geçen yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını kurmuştu. Mekanizmanın amacı, çözüm bekleyen konuları ele almak ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için fırsatları araştırmaktır. Bu nedenle, Bakan Blinken'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."