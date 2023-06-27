Haberler Güncel Videoları 4 yıldır firari olarak aranıyordu: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı!

4 yıldır firari olarak aranıyordu: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı!

4 yıldır firari olarak aranıyordu: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı!
27.06.2023 00:07 - Son Güncelleme: 27.06.2023 00:11

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:39
Dışişleri Bakanı Fidan,...
Güncel 00:39
CHP Genel Başkan Yardımcısı...
Güncel 04:37
SON DAKİKA | İsyan sonrası...
Güncel 02:45
Meteoroloji uyardı: İstanbul,...
Güncel 00:30
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya...
Güncel 00:05
Sapkınlar Galata Kulesi'ne...
Güncel 03:41
İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi'...
Güncel 01:13
CHP yandaşı Merdan...
Güncel 01:27
Başkan Erdoğan'dan LGS mesajı
Güncel 36:42
Başkan Erdoğan Putin ile...
Güncel 00:25
Meral Akşener'den CHP itirafı
Güncel 00:16
Bayraktar TB2 SİHA, atış...

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta gözaltına alınan Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı. Savcılık, Gülen ve imam nikahlı eşini "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, ikametlerinde yüksek miktarda döviz bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma girişiminde bulunabilecekleri değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Asiye Gülen'nin evinde ele geçirilen “F” serisi 1 dolarlar diikat çekti.

Güncel Videoları
SON DAKİKA