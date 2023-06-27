4 yıldır firari olarak aranıyordu: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta gözaltına alınan Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı. Savcılık, Gülen ve imam nikahlı eşini "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, ikametlerinde yüksek miktarda döviz bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma girişiminde bulunabilecekleri değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Asiye Gülen'nin evinde ele geçirilen “F” serisi 1 dolarlar diikat çekti.