Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 1 saat düşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın programı kapsamında Valiliği ziyaret etti, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na geçen Uraloğlu, buradaki konuşmasında AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla milletin gönlüne girdiğini ifade etti.
"ÇITA İYİCE DAHA YÜKSEĞE ÇIKTI"
Gece gündüz bu davaya hizmet etmekle yükümlü olduklarını aktaran Uraloğlu, "AK Parti 21 yılda esasında 30, 40, 50 belki 100 yılda yapılabilecek olan birçok hizmeti yaptı. Hep beraber yolumuza devam ettik. Ama bundan sonra artık çıta iyice daha yükseğe çıktı. Önemli projelerimiz var. Onları da inşallah bu süreçte hep beraber takip edeceğiz, yürüteceğiz ve milletimizin hizmetine inşallah sunmuş olacağız" dedi.
"HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİNDE AVRUPA'DA 6, DÜNYADA DA 8. ÜLKEYİZ"
Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak Türkiye genelinde 21 yılda yaklaşık 193 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret ederek, otoyol uzunluğunu 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını, hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'da 6, dünyada da 8. ülke olduklarını aktardı.