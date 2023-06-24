Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 1 saat düşecek!

"MİLLETİMİZE UMUT OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yılda verdikleri her sözü gerçekleştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti: "Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle yarınları da inşallah beraberce inşa etmiş olacağız. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi ve milletimizin bize güveni bizim en önemli gücümüz oldu. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Şimdi önümüzde gerçekten kıymetli olan mahalli seçimler var. Türkiye haritasına baktığımız zaman sahillerde bir renk var. O rengi siz biliyorsunuz. Tüm teşkilatlarımızla daha da gayret ederek Aydın'ın rengini genel anlamda da inşallah değiştireceğiz."

Program kapsamında MHP İl Başkanlığını da ziyaret eden Uraloğlu'na AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu da eşlik etti.