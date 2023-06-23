Brüksel merkezli Avrupa Politika Merkezi analizini açıkladı: "Erdoğan küresel aktör"

Erdoğan yönetimindeki dış politikanın, sert ve yumuşak güç ile esnek diplomasinin bir karışımı kullanılarak giderek daha özerk hale geldiği ortada. Erdoğan'ın küresel etkinliği de artıyor. Türkiye, hem çevresinde hem de ötesinde giderek daha etkili bir aktör oldu. Avrupa Türkiye ile anlaşmak zorunda.

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