Brüksel merkezli Avrupa Politika Merkezi analizini açıkladı: "Erdoğan küresel aktör"

Küresel ölçekte yapılan analizlerde, Ankara'nın artık çok etkin olduğu ortada. Bunlara son örnek Avrupa Politika Merkezi (EPC), Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı nasıl bir tavır takınması konusunda hazırladığı raporla kanıtlandı. İşte raporun detayları:
Türkiye'nin büyüklüğü ve giderek parçalanan bir dünyada artan jeostratejik önemi göz önüne alındığında, AB liderleri, (Türkiye'ye) angaje olmak zorunda.
Erdoğan yönetimindeki dış politikanın, sert ve yumuşak güç ile esnek diplomasinin bir karışımı kullanılarak giderek daha özerk hale geldiği ortada. Erdoğan'ın küresel etkinliği de artıyor. Türkiye, hem çevresinde hem de ötesinde giderek daha etkili bir aktör oldu. Avrupa Türkiye ile anlaşmak zorunda.