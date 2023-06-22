Mide bulandıran görüntü! Marketten aldığı sucuktan kurt çıktı

İddiaya göre, merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.



Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.