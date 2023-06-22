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    • 22.06.2023 10:23
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    • 22.06.2023 10:23
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    Mide bulandıran görüntü! Marketten aldığı sucuktan kurt çıktı

    Elazığ’da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mide bulandıran görüntü! İçinden kurtçuk fışkırdı

    İddiaya göre, merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.

    Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.



    Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.

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