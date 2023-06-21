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    İmamoğlu bu bayramdan önce istifa bekledi! Kılıçdaroğlu yine "BUR-DA-YIM" dedi

    CHP'de kılıçlar çekildi! İmamoğlu, "Değişim" mesajı verdi. Özgür Özel, koroya eklendi. Bütün mahalle Kemal Bey'in gitmesini istedi! Ama o, pişkinliğini gösterdi! 75 yaşında olmasına rağmen hala 16'lı masa kurmaktan söz etti!

    Gitmeyen senfoni!

    İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile seçimden sonra 3 kez bir araya geldi. "Genel Başkanım bayramdan önce çok önemli açıklamalar yapacak" dedi. Kendisiyle birlikte tüm ahali, küçük bir ihtimal de olsa Kemal Bey'in istifasını bekledi!

    Kılıçdaroğlu ise dün grup toplantısında boy gösterdi. Yine demokrasiden bahsetti! 6'lı değil 16'lı masa kuracağını söyledi. Yani hiçbir yere gitmediğini ilan etti. 13 kez yenilmeye doymayıp 14'üncü hezimet için 80'ine kadar koltuğu kendine zimmetledi.

    SÖZDE DEMOKRAT!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "değişim" çağrılarına kulaklarını tıkadı. Dünkü konuşmasında da adeta "80'e kadar koltuktayım" mesajı yolladı. Kurultay'da karşısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in çıkacağı konuşulmaya başlandı. Özel'i, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, İmamoğlu'nu ise diğer Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın desteklediği konuşulmaya başlandı.

    İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu daha önce "Şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarla yürüyeceğiz" paylaşımını yaptı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise İmamoğlu ve Özel'in 'değişim' çağrısını doğru bulmadığını açıkladı. "Ben istedim parti değişsin. 'Ahmet gitsin Mehmet gelsin' olmaz" ifadesini kullandı...

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    Haberler Güncel İmamoğlu bu bayramdan önce istifa bekledi! Kılıçdaroğlu yine "BUR-DA-YIM" dedi
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