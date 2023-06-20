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AK Partili Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç hayatını kaybetti!

AK Partili Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç hayatını kaybetti!
20.06.2023 21:08

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Sakarya'da makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın vefat haberini alan yüzlerce seveni hastaneye akın etti. Kılıç’ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Adapazarı Yorgalar Mezarlığı morguna getirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç (59), saat 16.40 sıralarında makam odasında rahatsızlandı. Durumun haber verilmesi üzerine Erenler Belediyesi'ne gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kılıç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kılıç'ın vefat haberini alan yakınları ve sevenleri ise hastaneye akın etti.

Kılıç'ın cenazesi, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı morguna getirildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Kılıç'ın, İrlanda'da kalan oğlunun haberi alır almaz Sakarya'ya geldiği öğrenilirken cenazenin ise yarın defnedilmesi bekleniyor.

Başkan Kılıç'ın son paylaşımı

Öte yandan, makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kılıç son paylaşımını ise vefatından yaklaşık 1 buçuk saat önce yapmış. Fevzi Kılıç yaptığı paylaşımda, "Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer beyefendiyi misafir ettik. Kıymetli başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer vermiş.



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