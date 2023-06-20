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    • 20.06.2023 08:54
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    3 ilde FETÖ’nün para kaynaklarına operasyon: Gözaltılar var

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün finans kaynaklarına darbe vuruldu. Diyarbakır merkezli 3 ilde gerçekleştirilen ‘Gazi Turgut Aslan’ operasyonunda FETÖ'ye finans sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    FETÖ’nün para kaynağına darbe!

    Diyarbakır merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürütenlerin Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Zonguldak'ta FETÖ/PDY hükümlüleri ve yakınlarına kartsız işlem aracılığıyla PTT ve banka ATM'lerinden düzenli olarak para gönderdikleri, örgütün Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi güncel yapılanmasında bulundukları tespit edildi.

    3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Dün sabah saatlerinde Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Gazi Turgut Aslan' operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerin örgütsel iletişimde kullandıkları değerlendirilen, 8 cep telefonu, 2 micro sd kart ile 34 bin 540 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Güncel 3 ilde FETÖ’nün para kaynaklarına operasyon: Gözaltılar var
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