Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: "Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılacak"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fahiş kira artışlarına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Kiraya yüzde 25 zam sınırının uzaması için çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişir" ifadelerini kullandı.



Öte yandan bu konu MYK'da AK Parti'nin gündem masasındaydı.



AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ülkemizin de bu tablodan etkilendiğini ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ile bunu biz çözeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kiralarla ilgili bize iletilen tüm şikayetleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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