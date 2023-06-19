Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.06.2023 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.06.2023 15:01
    ABONE OL

    DEVA'da istifalar bitmiyor! Ali Babacan'ın basın danışmanı Fatih Atik görevini bıraktığını duyurdu

    Seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından muhalefette sular durulmuyor. %1 bile oy alamadan CHP sandalyelerinden vekiller çıkaran küçük ortak Ali Babacan'ın DEVA'sında bir istifa haberi daha duyuldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanı Fatih Atik görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Babacan’a en yakın isim istifa etti!

    Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. Yaşanan krizle beraber istifalar peş peşe gelmeye başladı. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın basın danışmanı Fatih Atik, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.



    Atik konuya dair paylaşımında şunları kaydetti:

    468x306

    "DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım. Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi. Yaklaşık 8 aylık süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum başta Sn. Ali Babacan'a ve partideki tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam yeni mecralarda buluşmak dileğiyle…"

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    EYT’de kısmi emeklilik için talepler iletildi! 50-55 yaşla...
    Haberler Güncel DEVA'da istifalar bitmiyor! Ali Babacan'ın basın danışmanı Fatih Atik görevini bıraktığını duyurdu
        loading
        SON DAKİKA