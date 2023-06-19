Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam görüşmelerine ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek.
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- Güncel
- 19.06.2023 21:20
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- Son Güncelleme:
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- 19.06.2023 21:31
Başkan Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Atalay görüşecek! Asgari ücrete ara zam masada
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam görüşmelerine ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam görüşmelerine ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek.
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