Primi eksik olan EPT'lilere 11 gün avantajı geldi! 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarına dikkat! O kişiler 3 ay süre ile EYT'li olabilecek! Bağkur İHYA, 1261 gün ve üstü...
EYT'liler dikkat! Toplu ödemeyle primi tamamlayıp emekli olmanın yollarından biri de ihya. Ancak burada yapılacak ödeme, asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için önümüzdeki ay artacak. Peki kimler bu imkandan yararlanabilir? Nelere dikkat edilmeli? İşte detayları...
19.06.2023 11:51 - Son Güncelleme: 19.06.2023 11:51
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) düzenlemesi milyonlara emeklilik yolunu açtı. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde önce sigortalı olanlar, artık prim ve yıl şartını tamamlayarak emekli olabiliyor.