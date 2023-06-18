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    • 18.06.2023 18:28
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık raporu açıklaması: Uzatıldı!

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin uzatıldığını bildirdi. Bakan Koca, "Mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca’dan sağlık raporu açıklaması: Uzatıldı!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Hazirana kadar uzatılmıştı. Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek."

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    Üvey anne
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık raporu açıklaması: Uzatıldı!
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