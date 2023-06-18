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    • 18.06.2023 14:47
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    • 18.06.2023 14:48
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    Milli Savunma Bakanlığı’ndan anlamlı Babalar Günü mesajı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü dolayısıyla görevi başında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin mesajlarını dile getirdiği video yayınladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

    takvim.com.tr
    MSB’den Babalar Gününe özel video

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.

    Paylaşımda yer alan videoda, yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Babalar Günü'ne ilişkin mesajlarına yer verildi.

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    Üvey anne
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı’ndan anlamlı Babalar Günü mesajı
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