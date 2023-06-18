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    • Ekonomi
    • 18.06.2023 22:05
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    • 18.06.2023 22:37
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 'Orta Vadeli Program' mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücreti belirlerken amacımız çalışanları ezdirmemek" açıklamasını yaptı. "Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunu yanıtlayan Yılmaz, "Taahhütlerimizi temmuz ayı içinde gecikmeden gerçekleştirme yönünde gayret içindeyiz. Son söz Meclis'te. Çok şükür çoğunluğumuz var Cumhur İttifakı olarak" dedi. Orta Vadeli Programı eylül ayında ilgili taraflarla paylaşacaklarını dile getiren Yılmaz, önceliğin enflasyon olduğunu vurguladı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret...

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili değerlendirme yapan Yılmaz, "Asgari ücreti belirlerken amacımız çalışanları ezdirmemek" mesajı verdi.



    "Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Bakanlık çalışıyor, son sözü Meclis söyleyecek" ifadelerini kullandı.

    Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    - Ercan Havalimanı, KKTC'nin vitrini olacak. Yeni terminal binasının kapasitesi 10 kat artırıldı. 3-5 yıl içinde KKTC'ye kabloyla elektrik getireceğiz.



    "KKTC'NİN TANINMASI KONUSUNDA GAYRETLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"
    Adada tüm müzakerelerin eşitlik temelinde yürütülmesi gerekir. KKTC'nin tanınması konusunda gayretlerimizi yoğunlaştıracağız. Kıbrıs Türk halkı azınlık statüsüne itilemez. Bu bir mücadele. Uzun yıllardır halk maalesef haksız ambargolarla karşı karşıya.

    "TÜRKİYE'NİN GÜCÜ OYUNLARI BOZDU"
    Doğu Akdeniz son derece zengin ve önemli bir coğrafya. Burada şimdi yeni bir denklem var. Bir dönem KKTC'yi dışlamaya yönelik ciddi çabalar gördük. Ama Türkiye'nin gücü oyunları bozdu. Cumhurbaşkanımız tarihi inisiyatifler aldı. Artık Mısır ile olsun farklı ülkelerle olsun farklı ilişkilerimiz var, geçmişteki şartlar değişti. Burası ortak bir alan, gelin ortak alanı ortak menfaatler doğrultusunda hep birlikte değerlendirelim diyoruz.



    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
    Ümit ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz.

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
    Taahhütlerimizi temmuz ayı içinde gecikmeden gerçekleştirme yönünde gayret içindeyiz. Son söz Meclis'te. Çok şükür çoğunluğumuz var Cumhur İttifakı olarak.



        MERKEZ BANKASI FAİZDE NE KARAR VERECEK?
        Ekonomi boyutunda çok güçlü bir yönetimimiz var. Geriye çok çalışmak kalıyor. İstişare ile, ilgili taraflarla konuşarak, tartışarak gideceğiz. Çok ehliyetli bir başkanımız oldu. Kadın olmasından memnuniyet duyuyoruz. Orta Vadeli Programı eylül ayında ilgili taraflarla paylaşacağız. Bütün dünyada bir problem var, büyüme hızı aşağı doğru gidiyor. Bir tarafta enflasyon var. Şimdi vatandaşımızın da ilk önceliği olan enflasyona odaklanmış durumdayız. Merkez Bankamız ve Hazine Maliye Bakanlığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Merkez Bankası değerlendirmelerini yapacaktır. Hep birlikte sonucunu takip ediyoruz.
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        Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 'Orta Vadeli Program' mesajı
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