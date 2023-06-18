Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 'Orta Vadeli Program' mesajı





ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ümit ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Taahhütlerimizi temmuz ayı içinde gecikmeden gerçekleştirme yönünde gayret içindeyiz. Son söz Meclis'te. Çok şükür çoğunluğumuz var Cumhur İttifakı olarak.