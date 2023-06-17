HDPKK'nın temsilcilik binasına operasyon! Örgütle bağlantımız yok diyorlardı: Paçavralar ele geçirildi





Yapılan tespitlerin ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün, söz konusu partinin Okmeydanı deposuna baskın düzenlendi.

ÖCALAN'IN POSTERİ VE DİĞER PAÇAVRALAR ELE GEÇİDİLDİ

Operasyonda PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri, terör örgütünün kadın yapılanması YPJ mensubu Arin Mirkan'a ait fotoğraf, örgüt içinde "Sara" kod adıyla bilinen, PKK'nın kurucu üyelerinden Ocak 2013'te "Sara" kod adlı terörist Sakine Cansız'ın yer aldığı çerçevelenmiş fotoğraf, Ali Çiçek, Kemal Pir, Mazlum Doğan, M.Hayri Durmuş, PKK için merkezi bir figür olan Haki Karer, 1986 yılında güvenlik güçleri tarafından Gabar Dağın'nda öldürülen "Agit" kod adlı Mahsun Korkmaz'ın karakalemle çizilip çerçevelenmiş fotoğrafları ile birlikte yasadışı korsan gösteri ve yürüyüşlerde kullanılabileceği değerlendirilen 8 eldiven, 10 sprey, 2 yüz maskesi, 3 yelek, 85 meşale, 10 havai fişek rampası, 67 torpil, çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel doküman ele geçirildi.