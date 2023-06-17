Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii açılışında önemli açıklamalar: "İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız"





Ata yadigarı şu nadide eseri şehre vefa misyonuyla yeniden ihya etmek için süratle harekete geçtik. Titiz bir çalışmayla seçilen yaklaşık bin 600 eser, başta gençlerimiz olmak üzere camimizi ziyaret eden herkesin kullanımına açık olacak Bu caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen ve bu görevi en güzel şekilde yerine getiren Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Camiler bizim kimlik kartımız.