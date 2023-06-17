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    Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii açılışında önemli açıklamalar: "İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Vakfı tarafından restore edilen Vaniköy Camii'ni ibadete açtı. Yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    İstanbul’u fetret devrinden çıkaracağız

    İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla altın yıllarını yaşadı. Ancak birkaç senedir tekrar fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay, hep birlikte çalışacağız. İstanbul'u bu fetret devrinden çıkartacağız. Her metrekaresini nakış nakış işlemeye devam edeceğiz.



    ECDAD YADİGARINA SAHİP ÇIKIYORUZ!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020'deki yangın felaketinde kullanılamaz hale geldikten sonra Kalyon Vakfı himayesinde yapılan restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan tarihi Vaniköy Camii'nin açılışında İstanbul için önemli mesajlar verdi:



    Ata yadigarı şu nadide eseri şehre vefa misyonuyla yeniden ihya etmek için süratle harekete geçtik. Titiz bir çalışmayla seçilen yaklaşık bin 600 eser, başta gençlerimiz olmak üzere camimizi ziyaret eden herkesin kullanımına açık olacak Bu caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen ve bu görevi en güzel şekilde yerine getiren Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Camiler bizim kimlik kartımız.



    Ecdad yadigarı eserlerimizi korumayı, köklerimizi ve manevi bağlarımızı da muhafaza etmek bakımından gerekli görüyorum. İHYA ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla aynı zamanda geçmişten bugüne ve geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz. Bizim her köşesinden, her bir taşından adeta tarih fışkıran İstanbul'a olan sevdamız, muhabbetimiz ve sadakatimiz bir başkadır.



        Bize, Sultan Fatih'in, Ulubatlı Hasan'ın ve Akıncıların emaneti bu şehri tüm ilçeleriyle birlikte gönülden seviyoruz. İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyoruz.



        İstanbul'un her metrekaresini, eser, yatırım ve projelerimizle nakış nakış işleyerek samimiyetimizi gösteriyoruz. İstanbul'u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii açılışında önemli açıklamalar: "İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız"
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