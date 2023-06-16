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    • 16.06.2023 16:51
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    • 16.06.2023 16:51
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    Sultangazi'de AK Partili çocuğa ekmek satmayıp hakaretler yağdıran fırın sahibi için istenen ceza belli oldu

    Başkan Erdoğan’ın 14 ve 28 Mayıs zaferleri sonrası Cumhur İttifakı’na gönül verenler sokaklara çıkmıştı. Ancak bu durumu hazmedemeyenler de vardı. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk "Reis" diye bağırınca ağır hakaretler sonrası dükkandan kovulmuştu. Cumhurbaşkanı lehine slogan attığı gerekçesiyle hakaret ettiği öne sürülerek tutuklanan fırın çalışanı Kadir Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Silahla tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    DHA
    AK Partili çocuğa hakaretler yağdırmıştı: İşte istenen ceza

    Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yerel bir haber sitesinin Instagram hesabından paylaşılan videoda 28 Mayıs 2023 gecesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fırın çalışanının dükkana gelen bazı kişilerle tartışma yaşadığı ve tezgahtan eline bıçak alarak şahısları dükkandan kovduğunun görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

    İddianamede, şüphelinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere yönelik söylemde bulunduğu anlatıldı.

    Bu söylemin "Halkın bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve sözkonusu söylemin sosyal medyada fazlasıyla gündem olması nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi. Şüphelinin "Nerede benim bıçağım?" dedikten sonra eline bıçak alarak mağdur ve müştekiye yönelik "Silahla tehdit" suçunu işlediği de belirtildi.

        Şüpheli Kadir Y.'nin savunmasına yer verilen iddianamede, olay günü dükkanında yüksek sesle bağırdığını, daha sonra çıktıklarını, 5 dakika sonra çocuğun babası ile geldiğini, babasının neden bağırdığını sorması ve ardından da, 'Dışarı çık' diye bağırması üzerine kendisini tehdit ettiğini, korkup bıçağı eline aldığını, kimseye sallamadığını tehdit etmediğini söylediğine yer verildi.

        İddianamede şüphelinin ayrıca Cumhurbaşkanına ya da bu şahıslara hakareti ya da tehdidi olmadığını söylediği de yer aldı. Şüpheli Kadir Y., "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Silahla tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle önümüzdeki günlerde Gaziosmanpaşa 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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        Haberler Güncel Sultangazi'de AK Partili çocuğa ekmek satmayıp hakaretler yağdıran fırın sahibi için istenen ceza belli oldu
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