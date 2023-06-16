Sultangazi'de AK Partili çocuğa ekmek satmayıp hakaretler yağdıran fırın sahibi için istenen ceza belli oldu

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yerel bir haber sitesinin Instagram hesabından paylaşılan videoda 28 Mayıs 2023 gecesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fırın çalışanının dükkana gelen bazı kişilerle tartışma yaşadığı ve tezgahtan eline bıçak alarak şahısları dükkandan kovduğunun görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
İddianamede, şüphelinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere yönelik söylemde bulunduğu anlatıldı.
Bu söylemin "Halkın bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve sözkonusu söylemin sosyal medyada fazlasıyla gündem olması nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi. Şüphelinin "Nerede benim bıçağım?" dedikten sonra eline bıçak alarak mağdur ve müştekiye yönelik "Silahla tehdit" suçunu işlediği de belirtildi.