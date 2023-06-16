Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğrencilere uyarı: Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan karne dağıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu:

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Eğitim camiamızın tüm paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda bilgili kültürlü, ahlaklı ve vicdanlı, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe yarınlarımıza olan inancımız katlanarak artıyor.

"ÖĞRETMENLERİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ"

Evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin omurgasıdır. Sadece bilgiyi aktaran değil öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran kaşiftir öğretmen. Bilgi ve tecrübeleri ile evlatlarımızı hayata hazırlayan rehberdir. İlk emri oku olan inancın mensupları olarak hikmeti, ahlakı aşılayan öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz. Tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle dini ve milli bayramlarımızı buruk geçiriyoruz. Karne almanın heyecanını da teneffüs edemiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. Kaybettiğimiz öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit Aybüke öğretmenimizi rahmetle anıyorum.

"BÜTÇEDE ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRDIK"

Depremden olumsuz etkilenen şehirlerimizi en kısa zamanda yeniden ayağa kaldıracağız. 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. En güzel şekilde yetişmeleri için imkanları seferber ediyoruz. Bütçede Aslan payını eğitime ayırarak derslik sayısını 2 katına çıkararak, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu materyalleri ücretsiz dağıtarak, öğretmenlerin özlük haklarını geliştirerek kaliteli eğitimden geri kaçayarak gereken özeni gösterdik.

"İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA ATAMALARI SÜRDÜRECEĞİZ"

Eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz.

Bu yıl 29 Ekim'de cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağız. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Siz evlatlarımıza gurur duyacağınız bir ülke tesis edeceğiz. Öğretmen, ebeveyn ve öğrencisi ile hepimize sorumluluk düşüyor. Hedeflerimiz ile aramıza kimseyi sokmayacağız. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan şeref duyacağız.

Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkacağız. Bunları yaparsak kimse bizim önümüzü kesemez. Yarının Türkiye'si sizlerin omuzlarında yükselecek. Teknofest gençliği olarak artık uzayla iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazı sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken kitapla bağınızı kesmeyin. Kendinizi sadece ekran başına kahrum etmeyin. Öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin. Ücretsiz yaz okullarımız, gençlik kamplarımız var. Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor bakanlığı ve Diyanet İşlleri Başkanlığı'mızın sizlere sunduğu imkanlar var. Mutlu ve huzulu bir tatil geçirmenizi diliyorum. Bu hafta sonu yüksek öğretim kurumu sınavlarına girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum.