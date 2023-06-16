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    • 16.06.2023 15:13
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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti: Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Varşova Büyükelçisi oldu

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Varşova Büyükelçisi oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Büyükelçi atamalarında Denktaş detayı!

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.



    Fotoğrafta: Tanju Bilgiç

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

    Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

    Fotoğrafta: Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz

    2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

        Fotoğrafta: Rauf Alp Denktaş

        RAUF DENKTAŞ'IN TORUNU RAUF ALP DENKTAŞ, VARŞOVA BÜYÜKELÇİSİ OLDU

        Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

        "Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."

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        Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti: Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Varşova Büyükelçisi oldu
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