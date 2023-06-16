Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti: Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Varşova Büyükelçisi oldu





Fotoğrafta: Tanju Bilgiç

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.