Son dakika: Devlet ve vakıf üniversitelerinde kontenjanlar netleşti

Böylece 21 bin 215'i devlet, 3 bin 426'sı vakıf olmak üzere toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Bölgede 18 üniversite var.

34 YAŞ KADINLAR KONTENJANI

34 yaş ve üzeri kadınlar için 8 bin 105'i lisans, 12 bin 937'si önlisans olmak üzere toplamda 21 bin 42 kontenjan ayrılmış durumdadır.