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    • 15.06.2023 14:29
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    PKK Suriye'de silahlı kadrosunu genişletmek için 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdı

    Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor. Son olarak PKK/YPG'lı teröristlerin Haseke'ye bağlı Malikiyye ilçesinden 12 yaşındaki kız çocuğu C.H.İ'yi kaçırdığını söyledi.

    takvim.com.tr
    PKK Suriye’de 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdı

    Terör örgütü PKK/YPG, silahlı kadrosunu genişletmek için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.

    Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, yaptığı açıklamada, PKK/YPG'lı teröristlerin Haseke'ye bağlı Malikiyye ilçesinden 12 yaşındaki kız çocuğu C.H.İ'yi kaçırdığını söyledi.

    PKK/YPG'nin sadece ekim ayında beş çocuğu ailesinden kopardığını dile getiren Ahmet, PKK/YPG'lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosunu genişletmek için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.PKK/YPG'lı teröristlerin Aynularab ilçesine bağlı Helenç köyünden 6 Ekim'de 12, 13 ve 14 yaşındaki İ.A., D.A. ve M.A. kardeşler ile 8 Ekim'de de 14 yaşındaki kız çocuğu Ş.N.M'yi kaçırmıştı.

        Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.Terör örgütü genellikle kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitimi için kamplara götürüyor.PKK/YPG, 2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

        Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

        PKK/YPG'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

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