PKK Suriye'de silahlı kadrosunu genişletmek için 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, silahlı kadrosunu genişletmek için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor.
Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, yaptığı açıklamada, PKK/YPG'lı teröristlerin Haseke'ye bağlı Malikiyye ilçesinden 12 yaşındaki kız çocuğu C.H.İ'yi kaçırdığını söyledi.
PKK/YPG'nin sadece ekim ayında beş çocuğu ailesinden kopardığını dile getiren Ahmet, PKK/YPG'lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosunu genişletmek için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti.PKK/YPG'lı teröristlerin Aynularab ilçesine bağlı Helenç köyünden 6 Ekim'de 12, 13 ve 14 yaşındaki İ.A., D.A. ve M.A. kardeşler ile 8 Ekim'de de 14 yaşındaki kız çocuğu Ş.N.M'yi kaçırmıştı.