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    Husumetli baba oğul zirvesinden zoraki tebessüm! Bu gemi yürümez...

    Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu 2 saat konuştu. Gazetecileri görünce tebessümde bulundu. Ama araçlarına binecekleri andaki yüz ifadeleri, gerçekleri ortaya koydu.

    Kılıçdaroğlu İmamoğlu buluşmasının iki yüzü

    Muhalefetin kriz üssü Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri, dün de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ağırladı. Daha önce aynı yerde Akşener'le kavgaya tutuşan Kemal Bey, içeriye kimseyi almadı.

    CHP Başkanlığı'na oynayan İmamoğlu ile 3. kez görüşme yaptı. Çıkışta ikisi de gülücükler saçtı. Ama arkalarını döndüklerinde yüzleri asıldı. Altyazı anlaşıldı: Bu gemi yürümez!



    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs hezimeti sonrası genel merkeze isyan bayrağı açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün Ankara'da 3. kez zirve yaptı. Ahlatlıbel'deki toplantıları, 2 saati aştı. Görüşmeye damga vuran olay ise toplantı sonunda yaşandı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kapıya birlikte çıkıp tebessüm ederek gazetecileri selamladı, ardından da tokalaştı. Fotoğraflarda samimi gözüken o anlar, kamera kayıtlarına ilginç bir şekilde yansıdı.


        İmamoğlu'nun gergin olması ve zoraki bir tebessümle süreci geçiştirmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu aracına bindikten sonra İmamoğlu'nun huzursuz tavırları da şaşkınlık yarattı. İmamoğlu soruları "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" diye cevapladı.

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        Haberler Güncel Husumetli baba oğul zirvesinden zoraki tebessüm! Bu gemi yürümez...
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