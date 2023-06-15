Husumetli baba oğul zirvesinden zoraki tebessüm! Bu gemi yürümez...

Muhalefetin kriz üssü Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri, dün de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ağırladı. Daha önce aynı yerde Akşener'le kavgaya tutuşan Kemal Bey, içeriye kimseyi almadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs hezimeti sonrası genel merkeze isyan bayrağı açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün Ankara'da 3. kez zirve yaptı. Ahlatlıbel'deki toplantıları, 2 saati aştı. Görüşmeye damga vuran olay ise toplantı sonunda yaşandı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kapıya birlikte çıkıp tebessüm ederek gazetecileri selamladı, ardından da tokalaştı. Fotoğraflarda samimi gözüken o anlar, kamera kayıtlarına ilginç bir şekilde yansıdı.