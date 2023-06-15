



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ı tebirk etmişti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.