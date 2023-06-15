Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek. Katılımda, Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcuları yer alacak.
CUMHURİYET'İN 100. YILINDA KUPANIN SAHİBİ OLDU
2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i 88 puan ile lider tamamlayan Galatasaray, Cumhuriyetin 100. yılında 23. şampiyonluğunu kazanmıştı.
BİTİME 2 HAFTA KALA İLAN ETTİ
Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sonuç ile Sarı-Kırmızılı ekip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.