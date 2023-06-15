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    Başkan Erdoğan, Süper Lig şampiyonu GalatasarayVahdettin Köşkü'nde kabul edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek. Katılımda, Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcuları yer alacak.

    takvim.com.tr
    Başkan, G.Saray’ı Vahdettin Köşkü’nde kabul edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu GalatasarayVahdettin Köşkü'nde kabul edecek. Katılımda, Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcuları yer alacak.



    CUMHURİYET'İN 100. YILINDA KUPANIN SAHİBİ OLDU
    2022-2023 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i 88 puan ile lider tamamlayan Galatasaray, Cumhuriyetin 100. yılında 23. şampiyonluğunu kazanmıştı.



    BİTİME 2 HAFTA KALA İLAN ETTİ
    Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sonuç ile Sarı-Kırmızılı ekip bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.



        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ı tebirk etmişti. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.



        SON HAFTA EZELİ RAKİBİ DEVİRDİ
        Şampiyon Galatasaray son hafta ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Nefes kesen karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray şampiyonluğunu perçinlemişti.

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