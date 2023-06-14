Başkan Erdoğan sözünü dünyaya kabul ettirdi: Washington Post'tan tarihi manşet!

BM, Güvenlik Konseyi'ne sadece 5 ülkeyi kabul etti. Erdoğan, ısrarla bunun yanlış olduğunu söyledi. Washington Post ise tarihi bir manşetle gündeme geldi.





Konsey'deki ülke sayısının 15'e çıkartılması için çalışıldığına dikkat çekti. "Veto için salt çoğunluk aranacak" dedi. Yani Erdoğan, sözünü dünyaya kabul ettirdi!