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    Başkan Erdoğan sözünü dünyaya kabul ettirdi: Washington Post'tan tarihi manşet!

    Dünya 5'ten büyüktür. Başkan Erdoğan, bu fikrini, ilk olarak 2013'te, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde açıkladı. Sözleri yıllarca kulaklarda yankılandı. Ve BM şimdi onun dediğini yapmak için kolları sıvadı.

    Erdoğan formatı

    BM, Güvenlik Konseyi'ne sadece 5 ülkeyi kabul etti. Erdoğan, ısrarla bunun yanlış olduğunu söyledi. Washington Post ise tarihi bir manşetle gündeme geldi.



    Konsey'deki ülke sayısının 15'e çıkartılması için çalışıldığına dikkat çekti. "Veto için salt çoğunluk aranacak" dedi. Yani Erdoğan, sözünü dünyaya kabul ettirdi!



    Başkan Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Azerbaycan'a da gitti. Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Zengezur Koridoru ve ortak üniversite ile ilgili adımlar atılacağını müjdeledi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan sözünü dünyaya kabul ettirdi: Washington Post'tan tarihi manşet!
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