Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ayakta alkışlandı: Şaka değil gerçek! İşte CHP'de son durum

    Kılıçdaroğlu, 13 yılda 13 hezimet yaşadı. Yine de istifaya yanaşmadı. Kurmayları ise "Şakşakçılık"ta yarıştı. İlk Grup Toplantısı'nda Kemal Bey'i ayağa kalkıp alkışladı. CHP'li seçmeni, kimse bu kadar alaya almadı!

    Ayakta alkışlandı!

    Kılıçdaroğlu, dün ilk kez CHP Grubu'nda boy gösterdi. Sanki büyük işler başarmış gibi alkışlar, ıslıklar, sevgi gösterileri içinde kürsüye geldi! "Kaptan benim" dedi.



    Kendisini eleştiren gazetecilere ayar verdi! Hepsini tehdit etti. Bir ara salondan 'Neden kaybettin?' sesi yükseldi. Onu da geçiştirdi. CHP'linin gözyaşı dinmedi!

    OĞLUM BAK GİT!
    CHP'de kılıçlar çekildi. Başkan Erdoğan'a bir kez daha yenilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan inmedi. "İstifa" çağrılarına dün de 'Kaptan olarak gemiyi limana götüreceğim" mesajı verdi.

    Değişim isteyenlere karşı da net bir tavır belirledi. Özellikle "Oğlum" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın üzerini çizdiği iddia edildi.

        Genel Başkan olarak devam ettiği taktirde, her iki başkanın yerine başkalarını aday göstereceği kaydedildi. Bu arada bu iki isim dışında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ve Gürsel Tekin'in da genel başkanlık için yarışacağı belirtildi.

        Kılıçdaroğlu'nun aday olmazsa, kendisinin her dediğini yapacağı belirtilen Özgür Özel'i destekleyeceği öğrenildi. Özel'in de genel başkanlık için nabız yoklayacağı, hatta CHP'nin ağır topları ile görüşeceği dillendirildi.

        Seçimden iki gün sonra İmamoğlu ile bir araya geldiği iddiası ortaya atılan Özel'in, eski genel başkanlar Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'i ziyaret edeceği, hatta Adnan Keskin, Haluk Koç, Eşref Erdem, Önder Sav ve Bihlun Tamaylıgil gibi partinin akil isimlerinin görüşlerini alacağı belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kritik eşik 11 bin TL
        Haberler Güncel Ayakta alkışlandı: Şaka değil gerçek! İşte CHP'de son durum
            loading
            SON DAKİKA