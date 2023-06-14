Ayakta alkışlandı: Şaka değil gerçek! İşte CHP'de son durum

Kılıçdaroğlu, dün ilk kez CHP Grubu'nda boy gösterdi. Sanki büyük işler başarmış gibi alkışlar, ıslıklar, sevgi gösterileri içinde kürsüye geldi! "Kaptan benim" dedi.
Kendisini eleştiren gazetecilere ayar verdi! Hepsini tehdit etti. Bir ara salondan 'Neden kaybettin?' sesi yükseldi. Onu da geçiştirdi. CHP'linin gözyaşı dinmedi!
OĞLUM BAK GİT!
CHP'de kılıçlar çekildi. Başkan Erdoğan'a bir kez daha yenilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan inmedi. "İstifa" çağrılarına dün de 'Kaptan olarak gemiyi limana götüreceğim" mesajı verdi.
Değişim isteyenlere karşı da net bir tavır belirledi. Özellikle "Oğlum" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın üzerini çizdiği iddia edildi.