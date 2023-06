Ayakta alkışlandı: Şaka değil gerçek! İşte CHP'de son durum

Genel Başkan olarak devam ettiği taktirde, her iki başkanın yerine başkalarını aday göstereceği kaydedildi. Bu arada bu iki isim dışında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ve Gürsel Tekin'in da genel başkanlık için yarışacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun aday olmazsa, kendisinin her dediğini yapacağı belirtilen Özgür Özel'i destekleyeceği öğrenildi. Özel'in de genel başkanlık için nabız yoklayacağı, hatta CHP'nin ağır topları ile görüşeceği dillendirildi.

Seçimden iki gün sonra İmamoğlu ile bir araya geldiği iddiası ortaya atılan Özel'in, eski genel başkanlar Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'i ziyaret edeceği, hatta Adnan Keskin, Haluk Koç, Eşref Erdem, Önder Sav ve Bihlun Tamaylıgil gibi partinin akil isimlerinin görüşlerini alacağı belirtildi.