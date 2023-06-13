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    CHP'de isyan bayrakları çekiliyor! Kılıçdaroğlu'nun güvendiği dağlara karlar yağdı

    CHP'li 60 belediye başkanı, Kemal Bey'e kazan kaldırdı! Cumhuriyet'in manşetinden ültimatom yağdırdı: Sancısız, kavgasız değişim zamanı! İmamoğlu, Yavaş, Özcan ve Altay'ın ardından Özel de isyan bayrağı açtı.

    İsyan

    KIlıçdaroğlu, artık iyice yalnız kaldı! Koltuğa yapıştıkça etrafındakiler azaldı! Şimdi de 60 Belediye Başkanı, toplandı. "Kemal Bey için gitme zamanı" diyerek bir çeşit bildiri yayınladı.

    Üstelik bunu da Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki gazete, Cumhuriyet yaptı. Manşetten verilen haberde bugünkü toplantının önemi vurgulandı. İmamoğlu parlatıldı. Kemal Bey'in suyu ısındı.



    'ÖZEL' İSYAN!
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en güvendiği isimlerden bile "değişim" mesajı gelmeye başladı. Genel başkanlığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tam destek attı. CHP eski Grup Başkanvekili Engin Altay ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel de ortaya çıktı.

    Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özel de "değişim" kervanına katıldı. Genel başkan adaylığına yeşil ışık yakan Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım. Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı" ifadesini kullandı.

    GERGİN TOPLANTI
    İmamoğlu- Kılıçdaroğlu görüşmesinde, adeta kılıçların çekildiği iddiası ortaya atıldı. Kulislere göre; İmamoğlu, odadan çok kızgın bir şekilde çıkarken "Hala ev ev dolaşalım diyor" şeklinde bağırdı. Sonra odaya korumasını gönderip, içeride kalan ceketini ve telefonunu aldırdı.



    BU GİDİŞ 'İYİ' DEĞİL
    İYİ Parti'de olağan kurultay öncesi peş peşe istifalar geldi. Altılı masanın HDP ile ortaklığı nedeniyle önce Yavuz Ağıralioğlu gitti. Aytun Çıray da temayül yoklamalarındaki skandallar sebebiyle istifasını verdi. Son olarak partinin önde gelen isimlerinden Ahat Andican'ın da ayrılması, parti içindeki dengeleri alt üst etti...
    MURATHAN YILDIRIM

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    Akyapı Ticarethane
    Haberler Güncel CHP'de isyan bayrakları çekiliyor! Kılıçdaroğlu'nun güvendiği dağlara karlar yağdı
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