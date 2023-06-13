CHP'de isyan bayrakları çekiliyor! Kılıçdaroğlu'nun güvendiği dağlara karlar yağdı

KIlıçdaroğlu, artık iyice yalnız kaldı! Koltuğa yapıştıkça etrafındakiler azaldı! Şimdi de 60 Belediye Başkanı, toplandı. "Kemal Bey için gitme zamanı" diyerek bir çeşit bildiri yayınladı.



Üstelik bunu da Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki gazete, Cumhuriyet yaptı. Manşetten verilen haberde bugünkü toplantının önemi vurgulandı. İmamoğlu parlatıldı. Kemal Bey'in suyu ısındı.





'ÖZEL' İSYAN!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en güvendiği isimlerden bile "değişim" mesajı gelmeye başladı. Genel başkanlığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tam destek attı. CHP eski Grup Başkanvekili Engin Altay ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel de ortaya çıktı.



Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özel de "değişim" kervanına katıldı. Genel başkan adaylığına yeşil ışık yakan Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım. Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı" ifadesini kullandı.