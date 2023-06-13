Başkan Erdoğan Yavru Vatan'dan dünyaya seslendi: KKTC azınlık olmayacak!

Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler, adanın tek egemeni olma hayalleri sürdürüyor. Onlara, gerçeklerle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum. Kimsenin, bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok! Müzakere masasına geri dönülecekse KKTC tanınmalıdır. Türkiye'nin ve Yavru Vatan'ın Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumaya devam edeceğiz.

KKTC AZINLIK OLMAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdi. Yavru Vatan'dan yaptığı açıklamalarla dünyaya mesaj gönderdi:

Kıbrıs meselesinde KKTC sonuç odaklı adım izlemiştir. Kıbrıs Türk'ü asla azınlık olmadı olmayacak. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Kıbrıs Türk'lerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmekte.

Ada ve etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımı için Kıbrıs Türk tarafının sunduğu somut öneriler de hâlâ masadadır. Sonuç odaklı vizyon bundan ibarettir. KKTC'nin haklarını korumaya devam edeceğiz. Garantör ülke olarak diyaloğa öncelik verdik. Silahlanmaya girişenler bunu iyice hesaplamalıdır.



Adadakilerin huzur ve güvenliği bizim huzur ve güvenliğimiz demektir. KKTC'ye katkılarımızı devam ettireceğiz. Ana vatan olarak tüm imkân ve kabiliyetlerimizle KKTC'nin yanındayız...