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    • 12.06.2023 22:00
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    Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantının tarihi belli oldu

    Son dakika... Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısının tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilye göre, Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilicek. Öte yandan Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.

    Kritik toplantının tarihi belli oldu

    Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, 14 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek.



    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın ev sahipliğinde, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.



    Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.

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