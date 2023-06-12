Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki kritik toplantının tarihi belli oldu





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın ev sahipliğinde, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.