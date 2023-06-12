Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.06.2023 22:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2023 22:29
    ABONE OL

    Dertleri taziye değil şov! CHP'li Milletvekili Çakır şehit cenazesinde olay çıkardı: "Hoca Atatürk'e de söyle"

    Mersin'in Erdemli ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in toprağa verildiği cenaze töreninde hoca dua ederken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek bağırıp müdahalede bulunarak ortamı germesi, şehit yakınlarının tepkisini çekti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Milletvekili Çakır şehit cenazesinde olay çıkardı!

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

    CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise şehit cenazesinde şov peşindeydi.

    "HOCA ATATÜRK'E DE SÖYLE"
    Şehidin Alata Mezarlığı'nda naaşı defnedilirken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın dua eden hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek bağırarak müdahale etmeye çalışması tepki çekti.

    ŞEHİDİN KARDEŞLERİ CENAZEDE SİYASET YAPILMASI NEDENİYLE TEPKİ GÖSTERDİ
    Şehidin kardeşleri ve yakınları, duanın bitmesinin ardından cenazede siyaset yapılması nedeniyle tepkilerini ortaya koydu.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP kaynıyor! İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’delege’ ayarı
        Haberler Güncel Dertleri taziye değil şov! CHP'li Milletvekili Çakır şehit cenazesinde olay çıkardı: "Hoca Atatürk'e de söyle"
            loading
            SON DAKİKA