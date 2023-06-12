Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise şehit cenazesinde şov peşindeydi.
"HOCA ATATÜRK'E DE SÖYLE"
Şehidin Alata Mezarlığı'nda naaşı defnedilirken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın dua eden hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek bağırarak müdahale etmeye çalışması tepki çekti.
ŞEHİDİN KARDEŞLERİ CENAZEDE SİYASET YAPILMASI NEDENİYLE TEPKİ GÖSTERDİ
Şehidin kardeşleri ve yakınları, duanın bitmesinin ardından cenazede siyaset yapılması nedeniyle tepkilerini ortaya koydu.