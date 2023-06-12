Son Dakika: YKS sınav tarihleri açıklandı! 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek!

Başkan Ersoy başvurular hakkında, "Lise son sınıfta okumakta olan aday sayısı 881 bin 407, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısı ise 1 milyon 438 bin 755, bir yükseköğretim programına yerleşen fakat kayıt yaptırmayan aday sayısı 50 bin 41, bir yükseköğretim programına kayıtlı aday sayısı 561 bin 707, yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 514 bin 87, yükseköğretimden kaydı silinen aday sayısı 81 bin 469 olmuştur. 2023-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında. Sınava başvurular 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunmaktadır" diye konuştu.

YKS'ye başvuran adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında bilgi veren ÖSYM Başkanı Ersoy, "Adayların 1 milyon 150 bin 464'ü Anadolu Lisesi, 756 bin 485'i açık lise, 815 bin 896'sı meslek lisesi, 376 bin 602'si liselerden, 265 bin 855'i İmam Hatip Lisesi, 94 bin 806'sı Fen Lisesi, 22 bin 194'ü teknik lise, 45 bin 164'ü diğer liselerden oluşuyor" dedi. Sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, adayların binalara alınması bitecek 2023-YKS soru dağılımları konusunda Ersoy, "17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara; Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.