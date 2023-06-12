Kılıçdaroğlu teflon gibi üzerine hiçbir şey yapışmıyor!

Kılıçdaroğlu, Cuma gecesi canlı yayına katıldı. İstifa çağrılarına kulak tıkadı. "Ağır bir yenilgi almadık. Kurultayda adayım demem. Partinin yetkili organları karar verecek" ifadesini kullandı.



İşte bu sözleri mahalle medyasını çıldırttı. Nilgün Cerrahoğlu Cumhuriyet'teki köşesinde şu yazıyı kaleme aldı: Kılıçdaroğlu her şeyden önce bir teflon gibi. Üzerine hiçbir şey yapışmıyor. Sorumluluk üstlenmiyor.

YİĞİTLERİ İSYANDA!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında bir kez daha hüsrana uğradı. Mahalleden gelen "İstifa, değişim" seslerine kulak asmadı. Adeta koltuğa yapıştı. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" çağrısına "Kurultay'da aday olabilir ama İBB çok önemli" diyerek kapıyı kapattı.

Mansur Yavaş için de "Onlar belediyedeki görevlerini yapmalılar" diyerek net tavrını haykırdı. İBB Başkanı İmamoğlu dün gazetecilerin "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" sorusunu "Benim aday olduğum tek şey var, büyük bir değişim" diye cevapladı. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili televizyondaki mesajlarına karşılık "Mikrofonlardan mesaj yollamak değil, karşılıklı konuşmanın daha doğru ve tutarlı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Yavaş'ın ise Kılıçdaroğlu için "Güvenilmez, negatif duygu uyandıran lider" şeklindeki bir anketi beğenmesi bomba etkisi yaptı...