Hattat Çelebi'nin en büyük hayali Başkan Erdoğan ile fotoğraf çekilmek!

Başkan Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı. Tören öncesinde mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı. Takvim, Başkan Erdoğan'ın yıllardır Anıtkabir Özel Defteri de dâhil olmak üzere üç mazbatasına da imza atan Zafer Çelebi'ye ulaştı. Çelebi, duygularını şöyle anlattı:
TESADÜFEN TANINDI
Ben, baloncuyum aslında. Kaligrafiyi (güzel yazı yazma sanatı) kendi kendime çalışarak öğrendim. Yıllar önce Kocatepe'deki kitap fuarında hat yazıyordum. Erdoğan'ın yakın kurmaylarından biri görmüş güzel yazımı. Ankara'daki protokol davetiyelerini yazmakla başladım işe. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın evlenme davetiyelerini yazdım. Sonra Anıtkabir özel defterlerini yazdım.
Mazbataları özel bir kâğıda, bir tane değil, 20-30 tane hazırladım, aralarından en güzeli seçildi. Erdoğan'ın bütün mazbatalarını yazmak bana nasip oldu, üç mazbatanın arkasında da benim ismim var. Gönülden 21 yıldır yazıyorum. Erdoğan'ı çok seviyorum, sevdalısıyım. Yeniden cumhurbaşkanı seçilince çok mutlu oldum. Bu zamana kadar Erdoğan ile tanışma fırsatı yakalayamadım. Cumhurbaşkanımızla bir fotoğraf çekilmek en büyük hayalim...
SKANDALA SERT TEPKİ
Başkan Erdoğan, AKM'de Necip Fazıl'ı Anma Programı'nda Kılıçdaroğlu'nun Anadolu insanını hor gören açıklamalarına sert tepki gösterdi: Gazi Mustafa Kemal 'Köylü milletin efendisidir' demedi mi? CHP bu siyasetle iktidar yüzü göremez.
BURCU ŞEN