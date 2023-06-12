Hattat Çelebi'nin en büyük hayali Başkan Erdoğan ile fotoğraf çekilmek!

Başkan Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı. Tören öncesinde mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı. Takvim, Başkan Erdoğan'ın yıllardır Anıtkabir Özel Defteri de dâhil olmak üzere üç mazbatasına da imza atan Zafer Çelebi'ye ulaştı. Çelebi, duygularını şöyle anlattı:





TESADÜFEN TANINDI

Ben, baloncuyum aslında. Kaligrafiyi (güzel yazı yazma sanatı) kendi kendime çalışarak öğrendim. Yıllar önce Kocatepe'deki kitap fuarında hat yazıyordum. Erdoğan'ın yakın kurmaylarından biri görmüş güzel yazımı. Ankara'daki protokol davetiyelerini yazmakla başladım işe. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın evlenme davetiyelerini yazdım. Sonra Anıtkabir özel defterlerini yazdım.