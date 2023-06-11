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    Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu! 7 kişi yakalandı

    Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    İstanbul merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu! 7 kişi yakalandı

    İstanbul merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

    Polis ekipleri tarafından, örgüt mensubu olduğu tespit edilen 7 kişinin yakalanması için 2 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

    Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

    Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu! 7 kişi yakalandı
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