Uluslararası gemilerin Boğaz'dan geçişine düzenleme! 1 Temmuz itibariyle...





'DÖVİZ GİRİŞİNİ ARTIRACAK'

Son fiyat güncellemesine ilişkin örnek paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde; 7 Ekim 2022 yılından önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden bir gemi toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. Bu ücret ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükselmiş oldu. 1 Temmuz'da geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak. Yapılan bu artışla ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz" dedi.