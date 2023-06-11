Son dakika: AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.57'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
SON DAKİKA DEPREMLER
2023.06.11 17:57:01 37.9197 36.2458 5.0 -.- 4.0 4.1 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 16:26:03 37.9085 36.2188 15.8 -.- 1.9 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 16:19:13 38.3218 37.8128 5.0 -.- 1.6 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.11 15:41:09 38.5167 37.5778 4.8 -.- 1.7 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 15:11:29 37.0658 28.4568 8.5 -.- 1.4 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.11 14:16:27 39.5975 26.2797 7.7 -.- 2.3 -.- AHMETLER-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.06.11 14:08:31 37.3933 37.0715 4.8 -.- 1.9 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel