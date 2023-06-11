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    • 11.06.2023 18:44
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    Son dakika: AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem

    Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 17.57'de 4.2 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    AFAD duyurdu! Adana’da korkutan deprem

    Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 17.57'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    SON DAKİKA DEPREMLER
    2023.06.11 17:57:01 37.9197 36.2458 5.0 -.- 4.0 4.1 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
    2023.06.11 16:26:03 37.9085 36.2188 15.8 -.- 1.9 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
    2023.06.11 16:19:13 38.3218 37.8128 5.0 -.- 1.6 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
    2023.06.11 15:41:09 38.5167 37.5778 4.8 -.- 1.7 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel
    2023.06.11 15:11:29 37.0658 28.4568 8.5 -.- 1.4 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
    2023.06.11 14:16:27 39.5975 26.2797 7.7 -.- 2.3 -.- AHMETLER-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
    2023.06.11 14:08:31 37.3933 37.0715 4.8 -.- 1.9 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

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    Haberler Güncel Son dakika: AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem
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