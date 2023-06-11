Ankara'da patlayıcı faciası! 5 işçi şehit oldu

İlk belirlemelere göre patlamanın dinamit lokumu hazırlarken meydana geldiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, fabrikaya geldi. Olayın titizlikle incelendiğini söyledi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ise; "Patlamanın olduğu yer çok küçük bir bina. Kamera kayıtlarına baktığımızda patlama anına kadar olağanüstü bir şey yok. Patlama aniden oluşuyor" dedi.

Ömer ÇETİN-Muhammed UZUN

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