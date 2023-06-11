Ankara'da patlayıcı faciası! 5 işçi şehit oldu

Ankara Elmadağ'da bulunan TSK'nın ihtiyaçlarını üreten Makine ve Kimya Endüstrisi Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki dinamit atölyesinde dün saat 08.40'da bir patlama meydana geldi. Atölyedeki 5 işçi de hayatını kaybetti.
Başkan Erdoğan'a faciayla ilgili bilgi verildi. Erdoğan, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Adalet Bakanlığı, faciayla ilgili hemen iki savcı görevlendirdi.
Patlamanın tüm boyutlarıyla soruşturulduğu kaydedildi.
İlk belirlemelere göre patlamanın dinamit lokumu hazırlarken meydana geldiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, fabrikaya geldi. Olayın titizlikle incelendiğini söyledi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ise; "Patlamanın olduğu yer çok küçük bir bina. Kamera kayıtlarına baktığımızda patlama anına kadar olağanüstü bir şey yok. Patlama aniden oluşuyor" dedi.
Ömer ÇETİN-Muhammed UZUN