Kemal Kılıçdaroğlu istifa seslerine aldırmadı: ‘Aday değilim’ diyemedi!

Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çağrısına "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya seçti. Siz buraları bırakın." diye cevap verdi. "Kurultay'da aday mısınız?" sorusunda top çevirdi. İlk başta "Aday olup olmamamın hiçbir önemi yok" dedi.