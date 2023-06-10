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    Kemal Kılıçdaroğlu istifa seslerine aldırmadı: ‘Aday değilim’ diyemedi!

    Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisine rağmen koltuğa yapıştı. İstifa seslerine aldırmadı. Sözcü TV’deki “Kurultay’da aday mısınız?” sorusunu kaçak cevapladı: Gidip de ben adayım demem...

    ‘Aday değilim’ diyemedi!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında 12. kez kaybetti. İstifa sesleri yükseldi. Ama o koltuğundan vazgeçmedi. Seçimlerde yaşadığı hezimetten 12 gün sonra dün akşam Sözcü TV'de canlı yayına katıldı.

    Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çağrısına "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya seçti. Siz buraları bırakın." diye cevap verdi. "Kurultay'da aday mısınız?" sorusunda top çevirdi. İlk başta "Aday olup olmamamın hiçbir önemi yok" dedi.

    Soru tekrar sorulunca "Gidip de ben adayım demem" diye konuştu. 28 Mayıs gecesi için ağır bir yenilgi almadığını savunan Kılıçdaroğlu, anket şirketlerini suçladı: Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. Biz de kazanacağımıza inandık.

        Kaybetme nedenini de köylülerin TRT izlemesine bağladı. "Sözcü TV ve diğer kanallar oralarda izlenmiyor, sadece TRT izleniyor" diyerek akıl tutulması yaşadı.

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu istifa seslerine aldırmadı: ‘Aday değilim’ diyemedi!
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