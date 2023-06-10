Başkan Erdoğan, 28 Mayıs'ta bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden zaferle çıktı. Hemen kabineyi kuran Erdoğan, stratejik noktalara da önemli atamalar yaptı. Bunlardan biri de Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasıydı.
- Bloomberg: Hafize Gaye Erkan, Türkiye'nin ilk kadın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı oldu. Çok başarılı bir kariyere sahip olan Gaye Erkan, Türkiye için iyi bir tercih olarak görülüyor.
- AFP: Başkan Erdoğan, çok önemli hamlelerine devam ediyor. Türkiye Merkez Bankası'nın başına eski Wall Street yöneticisi atandı.
- Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de finans yönetici olan Hafize Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı. Erdoğan çok güçlü bir kadro kuruyor.