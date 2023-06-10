



EŞİ DE 'MÜTHİŞ TÜRK'

Annesi matematikçi, babası mühendis olan Hafize Gaye Erkan Malatyalı. 1982'de İstanbul'da doğan Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. Gaye Erkan'a Stanford, Princeton gibi 9 üniversiteden burs teklifi geldi. 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Gaye Erkan, Harvard'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı. Goldman Sachs gibi çok güçlü şirketlerde çalışan Gaye Erkan, Batur Biçer ile evli. Hafize Gaye Erkan eşi ile üniversite yıllarında tanışıyor. Boğaziçi'nde okurken tanışan çift mezun olduktan sonra evlenme kararı alıyor. Hafize Gaye Erkan'ın eşi Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden de 2001'de mezun oldu. Sonra Princeton Üniversitesi... Batur Biçer, Barclays Capital'de 5 yıl, Goldman Sachs'ta ve CİTİ'de 1.5 yıl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Ardından ortağı olduğu Napier Park Global'a geçti. Şirket 20 milyar dolarlık bir güce sahip.

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