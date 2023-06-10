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    Dünya basını MB Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atamasını “flaş” olarak duyurdu: Erkan'a “İyi tercih” yorumu yağdı..

    Merkez Bankası Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Hafize Gaye Erkan atandı. ABD ve Avrupa medyası, atamayı okuyucularına “flaş” olarak duyurdu. Gaye Erkan için, “Sorunları çözen”, “İyi tercih” yorumu yapıldı.

    ’Gaye’t iyi tercih

    Başkan Erdoğan, 28 Mayıs'ta bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden zaferle çıktı. Hemen kabineyi kuran Erdoğan, stratejik noktalara da önemli atamalar yaptı. Bunlardan biri de Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasıydı.

    ABD ve Avrupa medyasında da geniş yer bulan atamayla ilgili ilginç yorumlar dikkat çekti:

    - Bloomberg: Hafize Gaye Erkan, Türkiye'nin ilk kadın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı oldu. Çok başarılı bir kariyere sahip olan Gaye Erkan, Türkiye için iyi bir tercih olarak görülüyor.
    - AFP: Başkan Erdoğan, çok önemli hamlelerine devam ediyor. Türkiye Merkez Bankası'nın başına eski Wall Street yöneticisi atandı.
    - Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de finans yönetici olan Hafize Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı. Erdoğan çok güçlü bir kadro kuruyor.



        - Al Monitor: Hafize Gaye Erkan, Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olduğu ifade edildi.
        - Financial Times: Sorun çözen CEO (Gaye Erkan), artık Türkiye'nin yeni Merkez Bankası Başkanı oldu. Spiegel: Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul gören finans müdürü, artık Türkiye Merkez Bankası Başkanı. Gaye Erkan'ın saygınlığı, Türkiye için kazanç.



        EŞİ DE 'MÜTHİŞ TÜRK'
        Annesi matematikçi, babası mühendis olan Hafize Gaye Erkan Malatyalı. 1982'de İstanbul'da doğan Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. Gaye Erkan'a Stanford, Princeton gibi 9 üniversiteden burs teklifi geldi. 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Gaye Erkan, Harvard'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı. Goldman Sachs gibi çok güçlü şirketlerde çalışan Gaye Erkan, Batur Biçer ile evli. Hafize Gaye Erkan eşi ile üniversite yıllarında tanışıyor. Boğaziçi'nde okurken tanışan çift mezun olduktan sonra evlenme kararı alıyor. Hafize Gaye Erkan'ın eşi Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden de 2001'de mezun oldu. Sonra Princeton Üniversitesi... Batur Biçer, Barclays Capital'de 5 yıl, Goldman Sachs'ta ve CİTİ'de 1.5 yıl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Ardından ortağı olduğu Napier Park Global'a geçti. Şirket 20 milyar dolarlık bir güce sahip.

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        Haberler Güncel Dünya basını MB Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atamasını “flaş” olarak duyurdu: Erkan'a “İyi tercih” yorumu yağdı..
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