Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son mesajları dünyada yankı uyandırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara hiçbir dedikoduya itibar etmemesini hatırlattı. Uluslararası saygınlığa sahip eski bir bankacı olarak gazete manşetlerini süsleyen Şimşek'in son mesajları dünyada yankı uyandırdı:
Wall Street Journal: Doların güçlenmesi, kurallı ekonomik politikaya dönüş olarak görülmeli.
Bloomberg: Şimşek, 900 milyar dolarlık ekonomi için güvenilir program sözü verdi.
Yahoo Finans: Yeni Bakan, kurala dayalı politikaya bağlılığını teyit etti.
ABC News: Maliyeyi 'şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik' ile yönetme sözü verdi.
Financial Times: Goldman Sachs ve Citi Group, Türk bonoları için "sat" önerisini "nötr" olarak değiştirdi...