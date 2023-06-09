Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son mesajları dünyada yankı uyandırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara hiçbir dedikoduya itibar etmemesini hatırlattı. Uluslararası saygınlığa sahip eski bir bankacı olarak gazete manşetlerini süsleyen Şimşek'in son mesajları dünyada yankı uyandırdı: