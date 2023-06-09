Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son mesajları dünyada yankı uyandırdı

    Bakan Şimşek, ekonomiyle ilgili 4x4’lük kuralı açıkladı. “Şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik” ifadesini kullandı. Şimşek uluslararası basının manşetlerinde yer aldı.

    Şimşek rüzgarı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada "Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara hiçbir dedikoduya itibar etmemesini hatırlattı. Uluslararası saygınlığa sahip eski bir bankacı olarak gazete manşetlerini süsleyen Şimşek'in son mesajları dünyada yankı uyandırdı:



    Wall Street Journal: Doların güçlenmesi, kurallı ekonomik politikaya dönüş olarak görülmeli.
    Bloomberg:     Şimşek, 900 milyar dolarlık ekonomi için güvenilir program sözü verdi.
    Yahoo Finans: Yeni Bakan, kurala dayalı politikaya bağlılığını teyit etti.
    ABC News:     Maliyeyi 'şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik' ile yönetme sözü verdi.
    Financial Times: Goldman Sachs ve Citi Group, Türk bonoları için "sat" önerisini "nötr" olarak değiştirdi...



    ŞİMŞEK'TEN İNGİLİZCE PAYLAŞIM:
    Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacak...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Sapkın terör devleti ABD!
    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son mesajları dünyada yankı uyandırdı
        loading
        SON DAKİKA