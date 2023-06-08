Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.06.2023 15:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2023 15:20
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.

    AA
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yapılacak
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı
        loading
        SON DAKİKA