Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
- Güncel
- 08.06.2023 15:20
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- Son Güncelleme:
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- 08.06.2023 15:20
Son dakika: Başkan Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine başsağlığı diledi.
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