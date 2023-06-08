Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesi için duyurdu: "Rezerv alana gitmek istemeyenlere yerinde destek"





Öte yandan Özhaseki Adıyaman'da A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Rezerv alana gitmek istemeyen evini yerinde yapmak isteyen vatandaşlarımızı destekleyen şartları oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da açıklayacağız." dedi.

Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Mehmet Özhaseki, "Rezerv alana gitmek istemeyen evini yerinde yapmak isteyen vatandaşlarımızı destekleyen şartları oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da açıklayacağız. Şunu milletimizin bilmesi lazım; böyle bir afetin altında Türk milleti hariç kimse kalkamazdı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki'nin öne çıkan sözleri:

"Bugün Dünya Çevre Haftası'nın 4. günü. Tabi Kabine olduğu için ilk günden kutlamaları yapamadık. Bugün Adıyaman gelerek özel bir de buradan mesaj vermek istedik. İçinde bulunduğumuz 500 dönümlük millet bahçesini açıyoruz. 8 ilimizde daha hazırladığımız 1 milyon metrekare civarında millet bahçelerinin açılışını yapacağız. Burada gençlerimizle ve çocuklarla birlikte 9 milyon fidanın dikimini sağlayacağız. Yani bir taraftan 9 tane millet bahçesi açıyoruz bir taraftan da 9 milyon fidan dikimi yapacağız. Adıyaman'dan başlamamızın özel bir sebebi var.

Bin yıllık süreçte en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 11 ilde toplamda 700 bine yakın konut, 150 bin civarında ahıl ve işyerinin yıkıldığı 850 bin ayrı bağımsız birimin yapılacağı bir inşaat furyası ile karşı karşıyayız. Burada ilk günlerde kurtarma ve barındırma gibi günübirlik sorunlarla uğraştık. Çadır ve konteyner kentler kurduk ama bir an önce evlerin yapılması lazım. Sabit evler yapılmazsa vatandaşlarımız yaşamlarını sürdüremez. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilan etti; 319 bin konutun bitirilmesini 1 sene içerisinde yapacağız. Büyük bir hızla buralarda inşaatları takip edeceğiz. Sorunları çözmeye gayret edeceğiz. Akla gelecek her sorunu çözeceğiz. Bizim ve birçok bakanlığın ömrü bu deprem bölgesinde geçecek.

Depremin olduğu ilk andan itibaren saat 04,30 gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ayaktaydı. Bakan arkadaşlar bu bölgeye görevlendirildi. Valilerimiz, kaymakamlarımız bu bölgeye gönderildi. Ben o dönem AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydım ve hemen harekete geçtik. Bizim 808 belediyemiz var. Her birini en yakın yere görevlendirdik. Belediyelerimizin hepsi yaraları sarmak için mücadele ettik. Bundan sonra iş bize düşüyor. Bu bölgede 680 bin konut yapılması lazım. 170 bin civarında ahıl, işyeri ve depo yapılması lazım. Bunların yarısını ilk sene teslim ederiz.