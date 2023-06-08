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    • 08.06.2023 15:28
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    • 08.06.2023 15:36
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesi için duyurdu: "Rezerv alana gitmek istemeyenlere yerinde destek"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin, "Seçimlerden sonra bizim kaybedecek birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız, inşallah yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Özhaseki Adıyaman’da A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Rezerv alana gitmek istemeyen evini yerinde yapmak isteyen vatandaşlarımızı destekleyen şartları oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da açıklayacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rezerv alana gitmek istemeyenlere yerinde destek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin, "Seçimlerden sonra bizim kaybedecek birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız, inşallah yaralarımızı saracağız." ifadelerini kullandı.

    EVİNİ YERİNDE YAPMAK İSTEYENLER İÇİN ŞARTLARI OLUŞTURUYORUZ | VİDEO İZLE



    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, bakanlığa bağlı tüm kurum, kuruluş ve iştirakleriyle toplantı yaparak, brifing aldı.

    Özhaseki, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, şöyle devam etti:

    "'Asrın depremi' deniyor ama bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşılaşabileceğimiz, 'bin yılın' depremiyle de karşı karşıyayız. Çünkü 11 ili, onlarca ilçeyi, yüzlerce köyü ilgilendiriyor. Yıkım miktarı olarak da hasar olarak da ayrı ayrı rakam verilmekle birlikte, 680 bine yakın konut, 170 bine yakın da dükkan, iş yeri ve ahır gibi tek katlı birimlerden oluşan neredeyse 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması söz konusu."

    Bu çalışmaların planlanması, zemin etütleri yapılıp binaların sağlam yerlere taşınması, daha kimlikli binaların ortaya çıkabilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi, mülkiyet sorunlarının çözülmesi, ihale edilip işe başlanması ve finansmanlarının temini noktasında da derin çalışmaların yapılması gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

    "Bu belki de normal zaman olsa birkaç yıla sari olarak yapılacak uzun çalışmalardır. Ama bizim o kadar bekleyecek zamanımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu sözleri biz talimat gibi kabul ediyoruz. Bu hususta da çok hızlı davranıyoruz. 300 binden fazla bağımsız birimi inşallah zaten bir sene içerisinde teslim edeceğimizi söyledik. Kalanlarla ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor. O çalışmalar içerisinde alternatif olarak hak sahiplerine sunabileceğimiz yeni öneriler de geliştireceğiz önümüzdeki günlerde. İnşallah sözlerimizi yerine getireceğiz. Seçimlerden sonra bizim kaybedecek birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız. İnşallah yaralarımızı saracağız. Bir taraftan da şehircilikte bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehirlerimize yapılması icap eden o güzel işleri de daha da nitelikli hale getirip devam ettireceğiz."

        Bakan Özhaseki, çevre açısından da uzun ve önemli çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Sıfır Atık ile başlayan ve onun dışında devam eden birçok çalışmayı da daha görünür, daha belirgin kılarak, onları hayatın içerisine iyice girmiş vaziyette, en etkin şekilde çözmenin yollarını arayacağız. Bu amaçla da brifinglerimizi devam ettiriyoruz. Allah iyi niyetle çalışan herkesin yardımcısı olsun. Biz de inşallah bu gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Özhaseki'ye İLBANK ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.



        Öte yandan Özhaseki Adıyaman'da A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Rezerv alana gitmek istemeyen evini yerinde yapmak isteyen vatandaşlarımızı destekleyen şartları oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da açıklayacağız." dedi.

        Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Mehmet Özhaseki, "Rezerv alana gitmek istemeyen evini yerinde yapmak isteyen vatandaşlarımızı destekleyen şartları oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da açıklayacağız. Şunu milletimizin bilmesi lazım; böyle bir afetin altında Türk milleti hariç kimse kalkamazdı." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Özhaseki'nin öne çıkan sözleri:

        "Bugün Dünya Çevre Haftası'nın 4. günü. Tabi Kabine olduğu için ilk günden kutlamaları yapamadık. Bugün Adıyaman gelerek özel bir de buradan mesaj vermek istedik. İçinde bulunduğumuz 500 dönümlük millet bahçesini açıyoruz. 8 ilimizde daha hazırladığımız 1 milyon metrekare civarında millet bahçelerinin açılışını yapacağız. Burada gençlerimizle ve çocuklarla birlikte 9 milyon fidanın dikimini sağlayacağız. Yani bir taraftan 9 tane millet bahçesi açıyoruz bir taraftan da 9 milyon fidan dikimi yapacağız. Adıyaman'dan başlamamızın özel bir sebebi var.

        Bin yıllık süreçte en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 11 ilde toplamda 700 bine yakın konut, 150 bin civarında ahıl ve işyerinin yıkıldığı 850 bin ayrı bağımsız birimin yapılacağı bir inşaat furyası ile karşı karşıyayız. Burada ilk günlerde kurtarma ve barındırma gibi günübirlik sorunlarla uğraştık. Çadır ve konteyner kentler kurduk ama bir an önce evlerin yapılması lazım. Sabit evler yapılmazsa vatandaşlarımız yaşamlarını sürdüremez. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilan etti; 319 bin konutun bitirilmesini 1 sene içerisinde yapacağız. Büyük bir hızla buralarda inşaatları takip edeceğiz. Sorunları çözmeye gayret edeceğiz. Akla gelecek her sorunu çözeceğiz. Bizim ve birçok bakanlığın ömrü bu deprem bölgesinde geçecek.

        Depremin olduğu ilk andan itibaren saat 04,30 gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ayaktaydı. Bakan arkadaşlar bu bölgeye görevlendirildi. Valilerimiz, kaymakamlarımız bu bölgeye gönderildi. Ben o dönem AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydım ve hemen harekete geçtik. Bizim 808 belediyemiz var. Her birini en yakın yere görevlendirdik. Belediyelerimizin hepsi yaraları sarmak için mücadele ettik. Bundan sonra iş bize düşüyor. Bu bölgede 680 bin konut yapılması lazım. 170 bin civarında ahıl, işyeri ve depo yapılması lazım. Bunların yarısını ilk sene teslim ederiz.

        Bunun dışında hak sahiplerine getireceğimiz bazı yenilikler de olacak. Yani evi yıkılmış vatandaşlara diyeceğiz ki 'Eğer istiyorsan biz devlet olarak evini yapıyoruz şu zaman aralığında evini verebiliriz ama başka ihtimallerde var. Şu alternatifler de var diyerek kendileri ile tek tek görüşeceğiz' böylece onların yaralarını en kısa sürede saracak şekilde hareket edeceğiz. Burada geliştirdiğimiz alternatif şartları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.

        Rezerv alana gitmek istemeyen evini yerinde yapmak isteyen vatandaşlarımızı destekleyen şartları oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da açıklayacağız. Şunu milletimizin bilmesi lazım; böyle bir afetin altında Türk milleti hariç kimse kalkamazdı. Yurt dışında görüştüğümüz kişiler bu afetin 10'da 1'i başımıza gelse çökeceklerini ifade ediyorlar. Bunu söyleyenler Avrupa'nın anlı şanlı devletleri. Biz çok şükür devlet ve millet olarak ayaktaydık. Bu bölgelere kim elinden ne eliyorsa gereken yardımı yaptı. Ben bisikletini satan çocuklar duydum. Bileziğini bozduran anneler duydum. Hac paralarını AFAD'a getirenleri duydum. İşte bu bizim milletimizin büyüklüğünü gösteriyor.

        Şu anda konutlardan 180 bin civarında ihale edilmiş durumda bunlar devam ediyor. Bundan sonra 130/140 bin civarındaki konutun ihalesini bitireceğiz. Ayrıca köy evlerinin ve depoların yapılması için yapım işleri devam ediyor. Burada soluksuz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bizim köklü bir bakanlığımız var. Orada çalışan güzel ve işi bilen ehil insanlar var. Kentsel dönüşümü en iyi yapanlar insanlar var. Değerli bakanımı Murat Kurum benim görevi teslim ettiğim genç arkadaşımdı ve o da elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Murat Kurum bu bölgelerden evine bile gitmedi. Aylarca burada kaldı. Onun burada zemin etütlerinin yapılması, gereken taşınmaların yapılması ve TOKİ noktasında birçok çalışması oldu. Bizim de getireceğimiz pratik çözümler olacak."

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        Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yapılacak
        Haberler Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesi için duyurdu: "Rezerv alana gitmek istemeyenlere yerinde destek"
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