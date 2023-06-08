CHP’de isyan bayrağı çekildi: Parti sizin partiniz değil! Atatürk’ün partisi

Bu durum seçmenden tepki görmesine neden oldu. CHP'nin fonladığı gazeteciler bile gitmesinin daha iyi olacağını, 75 yaşında olan Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki seçimde 81 yaşında olacağını vurguladı. Ancak Kılıçdaoğlu, tüm bunları duymazdan gelmeye devam ederek, MYK'ya da adamlarını atadı. Bu adımının ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları ayyuka çıktı. CHP tabanı adeta ortadan ikiye ayrıldı.