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    • 08.06.2023 14:02
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    CHP’de isyan bayrağı çekildi: Parti sizin partiniz değil! Atatürk’ün partisi

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tam 12 seçim kaybetti. Kendi seçmeni ve CHP'nin fonladığı gazeteciler bile bu duruma isyan ederek, sosyal medya üzerinden Kılıçdaoğlu'nun gitmesi gerektiğini ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu, "Demokrasi, hak, hukuk" söylemlerini es geçti! Koltuktan kalkmamakta diretti. Bu durum parti içinde de karışıklığa sebep oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Gitmem Allah gitmem diyorsunuz. Parti sizin partiniz değil, Atatürk’ün partisi. Lütfen ama lütfen size yakışır şekilde partiyi olağanüstü kongreye götürüp, bırakınız” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’de isyan bayrağı çekildi!

    Sözde demokrat CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu, seçimden önce hak-hukuk-adalet naraları attı. Ancak iş kendisine gelince kulaklarını kapatarak eleştirileri görmezden gelmeye devam etti. Kılıçdaroğlu, 2. turda Başkan Erdoğan'a karşı ezici bir yenilgi aldığı halde istifaya yanaşmadı.

    Bu durum seçmenden tepki görmesine neden oldu. CHP'nin fonladığı gazeteciler bile gitmesinin daha iyi olacağını, 75 yaşında olan Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki seçimde 81 yaşında olacağını vurguladı. Ancak Kılıçdaoğlu, tüm bunları duymazdan gelmeye devam ederek, MYK'ya da adamlarını atadı. Bu adımının ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları ayyuka çıktı. CHP tabanı adeta ortadan ikiye ayrıldı.

    Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık mektup yazarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında eleştirilerde bulunmuştu.

        Başkan Özcan bu sefer sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na kongre çağrısında bulunarak, "Gitmem Allah gitmem diyorsunuz. Parti sizin partiniz değil" dedi.

        "PARTİ SİZİN PARTİNİZ DEĞİL"


        Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu, hadi diğer seçimleri bir tarafa bırakalım, bu seçimde 6'lı masa kurdunuz ve 4 genel başkana siyasi rüşvet verdiniz. Kendinizi aday ilan ettirdiniz. Seçim kaybından sonra bırakmamak için kendiniz ve padişahlık döneminden bu yana sürekli ülke yönetiminde bulunan Faik Öztrak ve ailesi dışında herkesi suçladınız. Eren Erdem başkanlığında bir siyasi trol bölüğü kurdunuz. Gitmem Allah gitmem diyorsunuz. Parti sizin partiniz değil, Atatürk'ün partisi. Lütfen ama lütfen size yakışır şekilde partiyi olağanüstü kongreye götürüp, bırakınız" dedi.

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