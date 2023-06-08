CHP’de isyan bayrağı çekildi: Parti sizin partiniz değil! Atatürk’ün partisi

Sözde demokrat CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu, seçimden önce hak-hukuk-adalet naraları attı. Ancak iş kendisine gelince kulaklarını kapatarak eleştirileri görmezden gelmeye devam etti. Kılıçdaroğlu, 2. turda Başkan Erdoğan'a karşı ezici bir yenilgi aldığı halde istifaya yanaşmadı.
Bu durum seçmenden tepki görmesine neden oldu. CHP'nin fonladığı gazeteciler bile gitmesinin daha iyi olacağını, 75 yaşında olan Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki seçimde 81 yaşında olacağını vurguladı. Ancak Kılıçdaoğlu, tüm bunları duymazdan gelmeye devam ederek, MYK'ya da adamlarını atadı. Bu adımının ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları ayyuka çıktı. CHP tabanı adeta ortadan ikiye ayrıldı.
Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık mektup yazarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında eleştirilerde bulunmuştu.